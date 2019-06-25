План действий по реализации предвыборной программы Токаева одобрило правительство

«Особое внимание будет акцентировано на повышение ответственности и подотчетности государственных служащих за реализацию государственных программ и использованию бюджетных средств. Будут разработаны комплекс мер, направленных на совершенствование бюджетного планирования, а также исключение неэффективных имиджевых расходов», - рассказал первый заместитель премьер-министра – министр финансов Алихан Смаилов.

В рамках направления «успешное предпринимательство» будут приняты меры по развитию и поддержке предпринимательства, в частности по стимулированию развития предпринимательской инициативы и улучшению бизнес-климата.

«В целях оценки эффективности оказываемых мер поддержки бизнесу в текущем году будет проведен анализ государственных программ. По результатам будут выработаны новые подходы с учетом встречных обязательств предпринимателей», - подчеркнул глава минфина.

В частности, в этом году будет разработана госпрограмма «Дорожная карта бизнеса-2025», в рамках которой будет продолжена поддержка бизнеса в новом формате. В законодательство будет внедрен «переходный период» действия новых норм и принцип «презумпции добросовестности». Будет проведен анализ ситуации на ключевых товарных рынках и разработана дорожная карта по устранению барьеров для конкуренции и недопущению злоупотреблений монопольным положением.

Кроме того, по мнению первого заместителя премьер-министра, правительству необходимо проработать вопрос принятия закона «О реабилитации и банкротстве» в новой редакции с применением лучших практик стран ОЭСР.

«На сегодня уже (внесен – V) значительный блок поправок в законодательство по вопросам банкротства и реабилитации, который находится на рассмотрении в мажилисе парламента. Предстоит оптимизировать виды налогов и цифровизировать налоговое администрирование. Будет внедрен механизм предоставления налоговых кредитов. Будут приняты меры по совершенствованию законодательства и правоприменительной практики по государственным закупкам и закупкам квазигосударственного сектора», - пояснил Смаилов.

Вместе с тем будет проработан вопрос ограничения использования трансфертов из Национального фонда и зависимость бюджета от сырьевого сектора. Правительство обещает работу по развитию фондового рынка и проведению IPO национальных компаний.

«Реализация указанных мер позволит повысить эффективность государственного управления, создаст благоприятные условия ведения конкурентоспособного бизнеса и улучшить благосостояние населения», - считает глава Минфина.

Касательно социального блока, правительство сделает упор на обеспечение прозрачности и адресности соцпомощи, установление единых стандартов гарантированного объема соцподдержки. В частности, будет усовершенствована накопительная пенсионная система на основе построения долгосрочных актуарных моделей.

Также планируется разработать госпрограмму развития здравоохранения до 2025 года, в которой предусмотрят новые форматы медобслуживания, сокращение дефицита кадров, расширение возможности получения медпомощи.

«Ужесточится контроль за качеством лекарств, будут приняты меры по стимулированию снижения оптовых и розничных цен. С учетом внедрения ОСМС затраты на оказание медпомощи на 1 жителя в 2020 году увеличатся до 92,2 тыс. тенге», - добавил первый заместитель премьера.

Кроме того, будет разработана госпрограмма развития образования и науки до 2025 года с полным охватом детей качественным дошкольным образованием, завершением перехода на обновленное содержание среднего образования, поэтапным переходом на 12-летнее образование, внедрением трехъязычия, усилением вклада науки в развитие страны.

Для поддержки статуса учителей разработан законопроект «О статусе педагога», направленный на повышение их престижа, профессиональный рост, освобождение от выполнения несвойственных функций.

Напомним, 20 июня глава государства подписал указ об утверждении плана действий по реализации его предвыборной платформы «Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс» и предложений, полученных от граждан республики в ходе общенациональной акции «Бірге». Сообщалось, что указ направлен на обеспечение своевременного исполнения всех задач по социально-экономическому и политическому развитию Казахстана, изложенных в предвыборной платформе Президента, с закреплением конкретных сроков и ответственных госорганов. В план действий включены меры по модернизации судебной системы, усилению общественного контроля над деятельностью полицейской службы, совершенствованию государственной службы, усилению подотчетности и подконтрольности обществу квазигосударственного сектора, устранению барьеров для конкуренции и недопущению злоупотреблений со стороны монополистов, установлению единых стандартов гарантированного объема социальной поддержки граждан, защите их финансовых интересов, а также ряд других мероприятий.

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