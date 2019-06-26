День работников СМИ в Казахстане будет отмечаться 28 июня

Постановлением правительства от 25 июня 2019 года день работников СМИ в Казахстане учрежден 28 июня. Документ опубликован в среду в официальной прессе.

Согласно документу, в постановление правительства от 31 октября 2017 года «Об утверждении праздничных дат в Республике Казахстан» внесены изменения: перечень праздничных дат дополнен пунктом 6-1, где указано, что день работников связи и информатизации теперь будет отмечаться 17 мая, а пункт 16 изложен в следующей редакции: «День работников средств массовой информации – 28 июня».

Постановление вводится в действие после дня его первого официального опубликования.

Отметим, что ранее 28 июня в Казахстане отмечался как День работников связи и информации.

24 июня глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству учредить отдельный профессиональный праздник журналистов.

«Это будет справедливое решение, учитывая важную роль средств массовой информации в развитии общества», - отмечал он.