Смаилов рассказал, где возьмут деньги на строительство LRT в столице

Министерство финансов проводит работу по выпуску облигаций Астана LRT на внутреннем рынке на сумму $1,5 млрд, из которых $344 млн будет направленно на погашение займа перед китайским банком, остальные деньги пойдут на строительство, сообщил первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов.

Он напомнил, что было принято решение пересмотреть схему финансирования проекта.

«Для строительства Астана LRT была в свое время привлечена линия займа от государственного банка развития Китая в сумме $1,5 млрд под государственную гарантию, из которых $344 млн уже были использованы на строительство. В настоящее время в связи с проблемами, связанными с подрядчиками - это китайские компании - было принято решение пересмотреть схему финансирования, поскольку банк Китая приостановил финансирование по этой линии», - цитирует Смаилова после отчетной встречи с населением агентство «Казинформ».

Глава Минфина уточнил, что в правительстве было рассмотрено предложение акимата столицы о рефинансировании займа.

«В настоящее время проводится подготовительная работа по выпуску облигаций Астана LRT на внутреннем рынке на сумму $1,5 млрд, из которых $344 млн будет направленно на погашение взятого займа, а остальные $1,2 млрд будут направлены на строительство», - сообщил Смаилов.

По информации столичного акимата, завершение строительства планируется к 1 сентября 2020 году.

16 апреля занимавший на тот момент пост акима столицы Бахыт Султанов, объясняя причины снижения темпов строительства, сообщил о приостановке реализации проекта ЛРТ. Он отметил, что совместно с правительством и Нацбанком этот вопрос сейчас решается. В этот же день в акимате заявили, в настоящее время идет согласование следующих траншей финансирования Китаем. Пояснялось, что проект финансируется за счет займа Государственный Банка развития Китая, и на сегодня часть работ по строительству уже завершена и профинансирована. Вместе с тем в целях снижения нагрузки на проект и смягчения условий финансирования акимат совместно с правительством рассматривают варианты дальнейшей реализации проекта за счет внутренних источников.

Позже первый заместитель премьер-министра – министр финансов Алихан Смаилов сообщил, что проект строительства легкорельсового транспорта в столице все же будет реализован. По его словам, сейчас возникли сложности по линии государственного банка Китая, поэтому ведутся переговоры по рефинансированию займа из других источников.