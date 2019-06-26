Он поручил активизировать работу по реализации его предвыборной платформы
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Токаев дал ряд поручений новому акиму Западно-Казахстанской области
Фото Акорды

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акима Западно-Казахстанской области Гали Искалиева.

Как сообщает Акорда, аким проинформировал президента о состоянии и перспективах социально-экономического развития региона.

Токаев дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию Западно-Казахстанской области, в том числе активизировать работу по реализации его предвыборной платформы, в частности, седьмого направления «Сильные регионы – сильный Казахстан».

Напомним, Гали Искалиев был назначен акимом Западно-Казахстанской области 13 июня.

Предвыборной программой Токаева запланировано комплексное развитие сельских населенных пунктов в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» и развитие агропромышленного сектора. Первостепенное внимание будет уделено модернизации сельской инфраструктуры: дорог местного значения, систем водо- и энергоснабжения, связи, интернета, социально-культурных и спортивных объектов, а также обеспечен прозрачный механизм распределения и использования сельхоз земель. В сфере АПК планируется повышать урожайность и качество продукции с помощью внедрения современных технологий. Также будет повышена прозрачность субсидирования АПК, расширен набор финансовых инструментов для всех субъектов, а сам агропромышленный комплекс будет переориентирован на производство и экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью, что создаст новые рабочие места и повысит доходы в аулах. Производительность труда в сельском хозяйстве планируется повысить в 2,5 раза уже к 2022 году.

Помимо этого, будет реализована программа развития регионов, разработаны стратегии развития крупных городов до 2050 года. Продолжится развитие столицы, Алматы, Шымкента по принципу «город без окраин», будет развиваться социальная, транспортная и инженерная инфраструктура в моно- и малых городах.

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