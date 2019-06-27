Протестующие жители Арыси двинулись из мечети в центр Шымкента

Группа протестующих жителей Арыси покинула территорию "Ак мечети" и, перекрыв автомобильное движение, двинулась по улицам в центр Шымкента, передал корреспондент Vласти.

В марше участвует несколько сотен человек. Часть из них покидают марш из-за сильной жары. По дороге несколько участников упало в обморок.

По ходу движения у них возникают перепалки с полицией и местными жителями, произошло несколько драк. Марширующие также вступают в конфликты с водителями машин, которые, по их мнению, мешают протестующим.

Полиция пока не пресекла движение протестующих.

Часть протестующих выходит из колонны и заходит в школы, где также размещены эвакуированные жители Арыси.

Около 15 часов протестующие дошли до здания филиала партии "Нур Отан" в Шымкенте, они попытались войти в здание и били в нем стекла. Полиция перекрыла подступы к зданию, чтобы не пустить в него протестующих.

Около 15:40 протестующие достигли центральной площади Шымкента, где начали митинг. Его главное требование - переселение жителей из Арыси, куда они считают возвращаться небезопасным. Они также недовольны помощью, которую им оказывает государство.

Несколько часов назад на территории возле "Ак мечети" в Шымкенте, где располагается один из крупных эвакуационных пунктов жителей Арыси, начался митинг. Участники потребовали обеспечить их жильем в Шымкенте, они не хотят возвращаться в город.

К протестующим приехали аким Шымкента Габидулла Абдрахимов и аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. Они продолжительное время вели переговоры с митингующими, но договориться о чем-то конкретном не смог.ли.

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