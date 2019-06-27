В шести областях Казахстана ожидается усиление ветра

В шести областях Казахстана на ближайшие сутки объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра. Кроме этого, на западе республики ожидается сильная жара, сообщает «Казгидромет».

28 июня в Костанайской области ожидаются местами гроза, ветер восточный 15-20 м/с, днем местами град.

Вечером 27 июня, сутки 28 июня в Туркестанской области местами пыльная буря, гроза, шквал, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с, днем 28 июня порывы 23 м/с. В Шымкенте и Туркестане утром и днем 28 июня ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.

В Кызылординской области 28 июня местами гроза, шквал, ветер северный, северо-восточный местами 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области 28 июня местами ожидаются гроза, шквал, днем местами град, ветер северо-западный с переходом на северо-восточный местами 15-20 м/с.

Днем 28 июня в Западно-Казахстанской области местами прогнозируются гроза, град, ветер юго-западный 15-20 м/с. В Уральске днем порывы юго-западного ветра 18 м/с.

В Атырауской области днем 28 июня местами ветер юго-западный 15-20 м/с, а также ожидается сильная жара +35+38 градусов.