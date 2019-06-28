Джонатан Айв уходит с поста главного дизайнера Apple

Сообщается, что Айв создаст собственную дизайнерскую компанию LoveFrom, но продолжит сотрудничать с Apple по ряду проектов. После его ухода команда дизайнеров будет подчиняться главному операционному директору Джеффу Уильямсу, который с самого начала руководил разработкой Apple Watch.

Джонатан Айв возглавляет команду дизайнеров Apple c 1996 года, в 1998 году он представил первое поколение моноблоков iMac, а также разработал дизайн iPod, iPod nano, iPod touch, MacBook Air, iPhone, iPad и других устройств компании. С 2012 года Айв занимался дизайном системы iOS. Айв отвечает за весь дизайн устройств компании, их внешний вид, пользовательский интерфейс, упаковку продукции, а также магазины Apple.