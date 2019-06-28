Радиации в Арыси нет, воздух чистый, вода и почва незагрязненные – Мирзагалиев

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев на брифинге в Арыси в пятницу проинформировал о результатах круглосуточных лабораторных исследований в городе, сообщила пресс-служба ведомства. По его информации, исследования радиационного фона, воздуха, воды и почвы в городе проводились министерством с момента ЧС.

Мирзагалиев отметил, что министерством «по всем ключевым направлениям были взяты свыше 100 проб по всему городу Арысь». В частности, при проведении исследования проб атмосферного воздуха превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ для не выявлено. Радиационная обстановка в городе также стабильная.

«Мощность эквивалентной дозы гамма и рентгеновского излучения, плотность потока альфа частиц излучения, плотность потока бета частиц излучения в норме. Инструментальные замеры проводились на приборах: Дозиметр радиометр "ДКС-96" и Дозиметр микропроцессорный ДКГ – РМ1203М», - проинформировал глава министерства.

Химический анализ поверхностных вод р.Арысь и проб почвы города загрязняющих веществ также не выявил.

«На сегодняшний день радиации в городе нет, атмосферный воздух чист, вода и почва незагрязненная. Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК подтверждает экологическую безопасность города Арысь. Хочу вас заверить, что в дальнейшем испытательной лабораторией будет проводиться постоянный мониторинг по воздуху, почве и воде», - подчеркнул Мирзагалиев.