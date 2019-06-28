Крымбек Кушербаев возглавил администрацию президента

«Назначить Кушербаева Крымбека Елеуовича руководителем администрации президента Республики Казахстан, освободив от должности акима Кызылординской области», - говорится в тексте указа.

Ранее эту должность с 24 марта этого года занимал Бакытжан Сагинтаев. Другим указом президента он освобожден от этой должности «в связи с переходом на другую работу».

Крымбек Кушербаев являлся акимом Кызылординской области с 2013 года. До этого был заместителем премьер-министра, советником президента, акимом Мангистауской и Западно-Казахстанской области, послом Казахстана в России, Финляндии, Армении, министром образования и науки, министром здравоохранения, образования и спорта, министром образования, культуры и здравоохранения, а также пресс-секретарем – руководителем пресс-службы президента.