Ранее он занимал должность акима Кызылординской области
  • 2016
Крымбек Кушербаев возглавил администрацию президента
Фото inform.kz

Указом главы государства Крымбек Кушербаев назначен руководителем администрации президента Республики Казахстан, сообщает Акорда.

«Назначить Кушербаева Крымбека Елеуовича руководителем администрации президента Республики Казахстан, освободив от должности акима Кызылординской области», - говорится в тексте указа.

Ранее эту должность с 24 марта этого года занимал Бакытжан Сагинтаев. Другим указом президента он освобожден от этой должности «в связи с переходом на другую работу».

Крымбек Кушербаев являлся акимом Кызылординской области с 2013 года. До этого был заместителем премьер-министра, советником президента, акимом Мангистауской и Западно-Казахстанской области, послом Казахстана в России, Финляндии, Армении, министром образования и науки, министром здравоохранения, образования и спорта, министром образования, культуры и здравоохранения, а также пресс-секретарем – руководителем пресс-службы президента.

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