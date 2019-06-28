Крымбек Кушербаев возглавил администрацию президента

Ранее он занимал должность акима Кызылординской области
Указом главы государства Крымбек Кушербаев назначен руководителем администрации президента Республики Казахстан, сообщает Акорда.
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