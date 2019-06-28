Мамин озвучил задачи, стоящие перед новым акимом Алматы

Мамин отметил, что перед руководством Алматы президентом Казахстана поставлены важные задачи. Алматы является крупнейшим деловым, финансовым, инновационным и инвестиционным, а также образовательным и культурным центром страны, обеспечивает пятую часть валового внутреннего продукта страны.

«Необходимо сосредоточиться на улучшении социальных условий и качества жизни населения. Важно обеспечить дальнейшее развитие экономики города и модернизацию инфраструктуры», - подчеркнул премьер, выразив уверенность, что новый аким выполнит все стратегические задачи по развитию города.

Вместе с тем он поблагодарил Бауыржана Байбека за значительный вклад в развитие города, внесенный за 4 года работы в должности акима.

«Под руководством Бауыржана Байбека в городе Алматы были реализованы значительные социально-экономические, инфраструктурные реформы, проекты в сфере туризма. Благодаря этому развитию города был дан серьезный импульс», - сказал Мамин, отметив положительную динамику по основным отраслям экономики.