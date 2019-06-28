Порядка 14 тыс. человек вернулись в Арысь – КЧС

По состоянию на 18:00 пятницы в Арысь из эвакуационных пунктов вывезено порядка 14 тыс. человек, сообщили в комитете по ЧС МВД РК.

«Всего на территорию города Арыс прибыло 302 автобуса и свыше 7 тыс. легковых автомобилей», - уточнили в КЧС.

Здесь добавили, что эвакуационных пунктах в Тюлькубасском и Шардаринском районах Туркестанской области остаются 58 человек.

«Для оказания помощи возвращающимся жителям города Арысь, в том числе разгрузки гуманитарной помощи, задействовано 40 сотрудников КЧС, 50 военнослужащих Нацгвардии. Спасательными подразделениями КЧС осуществлена доставка свыше 500 жителей к местам проживания», - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что из города были эвакуированы фактически около 41 тыс. человек, при этом в МВД говорили, что 39 тыс. выехали самостоятельно, 2815 человек были эвакуированы. По другим данным – комитета по ЧС - из города эвакуировали более 3,5 тыс. человек.

Напомним, сегодня с 8 утра город был открыт, жителей начали вывозить из Шымкента в 6 утра.