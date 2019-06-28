Назначен аким Кызылординской области

«Назначить Искакова Куанышбека Досмаиловича акимом Кызылординской области», - говорится в тексте указа на Акорде.

Ранее он с 2015 года был заместителем акима региона. До этого руководил инспекцией финансового контроля области, возглавлял налоговый департамент Мангистауской области, управление финансов Кызылординской области, был первым замакима и начальником налогового департамента этого региона. Также руководил налоговым комитетом Западно-Казахстанской области.

Напомним, что экс-глава области Крымбек Кушербаев сегодня возглавил администрацию президента.