Глава ОПЕК считает возможным продление сделки до 2020 года

Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо считает, что продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи нефти до 2020 года обеспечит большую ясность для рынка, сообщает РБК со ссылкой на S&P Global.

«Большинство прогнозов и анализов, которые мы наблюдаем сейчас, постепенно смещаются к 2020 году. В настоящее время цифры предварительные, поэтому я думаю, что решение произойдет в 2020 году на встрече в декабре, когда эти предварительные цифры станут более точными. Возможно, стоит рассмотреть что-то на завтрашней конференции, но посмотрим», - сказал Баркиндо по итогам встречи в Вене с министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом.

1-2 июля в Вене пройдет встреча стран ОПЕК+, в ходе которой участники планируют рассмотреть дальнейшую судьбу сделки.

По данным РБК, 29 июня президент России Владимир Путин по итогам встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на саммите G20 заявил, что достигнуты договоренности о продлении сделки ОПЕК+ на 6-9 месяцев.

Между тем ТАСС сообщает, что Ирак и Казахстан поддерживают продление сделки ОПЕК+ на полгода. Об этом сообщили журналистам министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан и министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев.

«Мы предпочитаем шесть месяцев», - сказал аль-Гадбан.

На такой же срок поддерживает продление соглашения ОПЕК+ и Казахстан.

При этом министр нефти Ирака отмечает, что его страна готова играть конструктивную роль в переговорах, позитивно оценивает достигнутую между Россией и Саудовской Аравией договоренность, но указал, что это решение должно быть принято совместно ОПЕК и ОПЕК+.

Глава Минэнерго Казахстана Канат Бозумбаев отметил, что они не обсуждали с представителями ОПЕК и ОПЕК+ продление сделки по снижению добычи на 9 месяцев. Вместе с тем Бозумбаев уверен, что продление сделки не повлияет на планы Казахстана по росту добычи нефти на Кашагане, она будет снижаться за счет других месторождений. Также он сообщил, что Казахстан не планирует просить об изменении квот для страны при продлении сделки ОПЕК+.