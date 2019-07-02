ОПЕК согласовала продление соглашения на 9 месяцев
  • 179
Иран по-прежнему не будет участвовать в сделке ОПЕК+
Фото РД КМГ

Иран снова получил исключения из договоренности ОПЕК по продлению сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил журналистам министр нефти страны Бижан Зангане.

Также он сообщил, что, вероятно, такие же исключения получили Ливия и Венесуэла.

В понедельник ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на 9 месяцев. При этом рассматривалось два срока – на 6 и 9 месяцев. Финальное же решение о продлении сделки на определенных условиях и срок будет принято участниками стран ОПЕК+ 2 июля.

Ранее сообщалось, что Казахстан поддерживает продление соглашения до конца этого года.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Loading...
Просматриваемые
Новости
Альнуру Ильяшеву разрешили провести митинг в Алматы
Новости
Полностью будут погашены кредиты 250 тыс. человек – Токаев
Новости
Токаев поручил правительству погасить долги по кредитам в банках социально уязвимых казахстанцев
Новости
На ТШО конфликт рабочих
Новости
Жители Арыси митингуют в центре Шымкента
Новости
Трагедия в Арыси: что пишут зарубежные СМИ?