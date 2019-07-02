Иран по-прежнему не будет участвовать в сделке ОПЕК+

Иран снова получил исключения из договоренности ОПЕК по продлению сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом, как сообщает РИА Новости , заявил журналистам министр нефти страны Бижан Зангане.

Также он сообщил, что, вероятно, такие же исключения получили Ливия и Венесуэла.

В понедельник ОПЕК согласовала продление сделки по сокращению добычи нефти в рамках ОПЕК+ на 9 месяцев. При этом рассматривалось два срока – на 6 и 9 месяцев. Финальное же решение о продлении сделки на определенных условиях и срок будет принято участниками стран ОПЕК+ 2 июля.

Ранее сообщалось, что Казахстан поддерживает продление соглашения до конца этого года.