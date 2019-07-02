Он уверен, что есть все шансы заключить сделку
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В торговой сделке с Китаем преимущество должно быть у США, считает Трамп
Фото Reuters

Президент США Дональд Трамп считает, что при заключении торговой сделки с Китаем преимущество должно быть у американской стороны, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, Трамп отметил, что Китай в течение «многих лет» имел «значительное преимущество» в торговле с США.

«Очевидно, что вы не можете заключить сделку 50 на 50. Это должна быть сделка, которая в некоторой степени смещена в сторону нашего преимущества», - уверен американский президент.

Переговоры по заключению торговой сделки возобновились по договоренности лидеров двух стран в Осаке на саммите G20. Сейчас, как отметил Трамп, представители обеих стран «очень много разговаривают по телефону» и «встречаются». «Я думаю, что у нас есть хорошие шансы заключить сделку», - уверен он.

29 июня в ходе встречи с Си Цзиньпином Трамп пообещал, что пока не будет вводить новые пошлины на китайские товары, и выразил уверенность в том, что у Вашингтона и Пекина есть хорошие шансы на заключение торговой сделки.

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