Списание потребительских кредитов – разовая акция, заверили в Минфине

Казахстанцам, которые подпадают под категорию малообеспеченных, могут запретить брать кредиты. А те займы, штрафы и пени, которые планирует за людей погасить государство, будет «разовой акцией», заверил первый заместитель премьер-мнистра – министр финансов Алихан Смаилов.

«Речь идет о малоимущих гражданах, чей доход ниже прожиточного минимума. Таким людям, наверное, кредит давать неправильно. Но любые нормы регулирующего характера будут Национальным банком в настоящее время разрабатываться, обсуждаться с общественностью, с финансовыми организациями. И после этого будут вноситься на рассмотрение в парламент», - рассказал Смаилов журналистам во вторник в кулуарах правительства.

По его словам, данная акция будет разовой, и рассчитывать на нее постоянно не стоит.

«Это одноразовая (акция – V), которая касается списания потребительских кредитов, такого больше мы не планируем делать», - подчеркнул глава Минфина.

Вместе с тем, как пояснил в кулуарах глава Национального банка Ерболат Досаев, льготная категория граждан брала кредиты на лечение, обучение, ремонт жилища и другие.

«Мы понимаем, что потребности необходимы, но они должны быть сопряжены с их возможностями обслуживания займа», - отметил Досаев.

В целом, как сообщил глава Нацбанка на заседании правительства, регулятор совместно с кабинетом министра, банками и микрофинансовыми организациями разработали механизм погашения задолженности граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации в сумме не более 300 тыс. тенге по беззалоговым потребительским займам по состоянию на 1 июня 2019 года. Данный механизм предусматривает формирование министерством труда и соцзащиты населения списка таких граждан. Далее будет проведена сверка задолженности по указанному списку с государственным кредитным бюро, банками и микрофинансовыми организациями, после чего деньги будут перечислены в БВУ и МФО.

«Завершить механизм планируется в течение двух месяцев. В дальнейшем, в случае уточнения списка, министерству труда и министерству финансов необходимо будет принять соответствующие меры организационного и финансового характера», - объяснил Досаев.

Кроме того, разработан механизм погашения штрафов и пени для всех граждан, имеющих беззалоговые потребительские займы, начисленные по состоянию на 1 июля 2019 года. В качестве первого шага предполагается, что банки и МФО самостоятельно простят начисленные штрафы и пени. Затем оператор осуществит компенсацию расходов банков и МФО с дисконтом 70%.

«Фактически более двух трети от суммы списания штрафов и пени будет осуществлено за счет средств банков и МФО. Завершить механизм планируется в течение двух месяцев», - заключил глава Нацбанка.