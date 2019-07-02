Им стала Зульфия Аманжолова
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Назначен спецпредставитель Казахстана по вопросам Каспия
Фото СЦК

Распоряжением главы государства Зульфия Аманжолова назначена специальным представителем Республики Казахстан по вопросам Каспийского моря, сообщила Акорда.

Аманжолова является послом по особым поручениям министерства иностранных дел Казахстана.

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