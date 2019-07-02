Назначен спецпредставитель Казахстана по вопросам Каспия

Им стала Зульфия Аманжолова
Распоряжением главы государства Зульфия Аманжолова назначена специальным представителем Республики Казахстан по вопросам Каспийского моря, сообщила Акорда.
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