Открытие студии Bloomberg на площадке МФЦА обсудил Токаев с руководством компании

В частности, как сообщает Акорда, на встрече обсуждались вопросы открытия студии прямого вещания Bloomberg на площадке МФЦА, создания медиахаба для привлечения авторитетных международных СМИ, сопровождения выхода на биржу МФЦА акций крупных национальных компаний. Токаев напомнил, что недавно он дал интервью журналистам Bloomberg, отметил, что агентство предоставляет деловую и финансовую информацию по всему миру, и подчеркнул особую роль компании в продвижении инвестиционных возможностей Казахстана.

Также собеседники обменялись мнениями о перспективах дальнейшего улучшения инвестиционного климата Казахстана.

Кроме этого, Токаев встретился с президентом Группы Исламского банка развития Бандаром Хаджаром. Президент выразил уверенность, что участие Группы Исламского банка развития в заседании совета по управлению МФЦА и назначение Хаджара на должность члена совета внесет весомый вклад в развитие исламских финансовых услуг в Казахстане.

«Первый президент (Нурсултан Назарбаев – V) и правительство Казахстана уделяют большое внимание развитию исламского финансирования. У нас созданы условия для деятельности исламских банков и финансовых учреждений. Уверен, что это направление станет успешным», - сказал глава государства.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам участия ИБР в работе МФЦА, в том числе путем привлечения других исламских финансовых институтов, локализации структур ИБР на базе центра и выпуска исламских облигаций на бирже центра, отмечается в сообщении на Акорде.