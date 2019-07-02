Наблюдателя на выборах Серика Абишева принудительно доставили в ДКНБ Алматы

Серик Абишев, координировавший на последних выборах президента наблюдателей от НПО «Коалиция по защите прав заключенных», сообщил о том, что его «принудительно вывозят в КНБ».

«Меня принудительно вывозят в КНБ, сообщите всем», - говорится в сообщении в мессенджере, которое Vласти предоставили коллеги Абишева.

Отметим, что Абишев был среди тех наблюдателей, которые сообщили о нарушениях на последних президентских выборах 9 июня.

«По всем фактам мы собрали все акты, уже составлены иски, сегодня пошли первые иски в судебные органы, также по факту нарушений и фальсификации поданы в прокуратуру для возбуждения уголовного дела соответствующие протоколы», – говорил Абишев на пресс-конференции 14 июня.

Он также сказал тогда, что из-за грубых нарушений «на территории города Алматы выборы можно считать недействительными».

Кроме того, сегодня в департамент КНБ (ДКНБ) города Алматы вызвали известного журналиста Сергея Дуванова.

«Сегодня в КНБ вызвали руководителя информационно-мониторингового центра Бюро по правам человека Сергея Дуванова. Цель визита объяснять не стали. При этом повестку доставили сразу двое, и при них же Дуванов заставил заполнить графу «статус». Написали в качестве свидетеля», - сообщил Vласти журналист Казахстанского международного бюро по правам человека (КМБПЧ) Андрей Гришин.