Она рассказала о планах по законодательному обеспечению предвыборной платформы
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Токаев провел встречу с главой сената Даригой Назарбаевой
Фото Акорды

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя сената парламента Даригу Назарбаеву, сообщила Акорда.

«Глава государства был проинформирован о текущей деятельности верхней палаты Парламента и планах по законодательному обеспечению предвыборной платформы, в частности касающейся социальной поддержки граждан», - говорится в сообщении.

Токаев между тем указал на необходимость ужесточения наказания за скотокрадство, распространение наркотиков, особенно в интернете, и отметил важность установления законодательной нормы об ответственности первых руководителей государственных органов за коррупционные правонарушения подчиненных.

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