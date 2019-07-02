Токаев провел встречу с главой сената Даригой Назарбаевой

«Глава государства был проинформирован о текущей деятельности верхней палаты Парламента и планах по законодательному обеспечению предвыборной платформы, в частности касающейся социальной поддержки граждан», - говорится в сообщении.

Токаев между тем указал на необходимость ужесточения наказания за скотокрадство, распространение наркотиков, особенно в интернете, и отметил важность установления законодательной нормы об ответственности первых руководителей государственных органов за коррупционные правонарушения подчиненных.