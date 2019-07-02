Токаев провел встречу с главой сената Даригой Назарбаевой

Она рассказала о планах по законодательному обеспечению предвыборной платформы
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял председателя сената парламента Даригу Назарбаеву, сообщила Акорда.
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