Поправки в бюджет с учетом погашения кредитов граждан и ЧП в Арыси одобрил мажилис

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил проект закона «О внесении изменений и дополнений в закон Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2019-2021 годы». Поправки касаются снижения долговой нагрузки казахстанцев.

Как уже сообщалось ранее, уточнение проводится с сохранением показателей прогноза социально-экономического развития страны на 2019 год, в итоге и основные параметры республиканского бюджета на текущий год остаются без изменений.

Уточнение расходной части бюджета осуществлено по трем направлениям. Первое. Снижение долговой нагрузки населения по потребительским кредитам. Так, в качестве прямой и адресной финансовой помощи за каждого заемщика, отнесенного к категории граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, государство погасит основной долг и начисленное по нему вознаграждение в общем размере до 300 тыс. тенге. Правда, если накануне в ходе заседания правительства первый заместитель премьер-министра – министр финансов Алихан Смаилов говорил, что на эти цели предусматриваются расходы в размере 88,5 млрд тенге, то сегодня эта сумма выросла на 700 млн и составила 89,2 млрд тенге.

Вместе с тем правительство сократило на те же 700 млн тенге резерв правительства – с 72,9 до 72,2 млрд тенге.

«Часть данных средств будет направлена на устранение последствий ЧС в городе Арысь. Кроме того, за счет внутреннего перераспределения средств в сумме 35,9 млрд тенге будет профинансирован ряд обязательств, требующих безотлагательного решения, из них: 12,3 млрд тенге – трансферты регионам на покрытие нехватки на повышение заработной платы отдельным категориям гражданских служащих до 30%; 6,8 млрд тенге – погашение кредиторской задолженности по жилищным выплатам военнослужащим Национальной гвардии и Пограничной службы», - сообщил Смаилов.

Кроме того, 138 млрд тенге будет направлено на расширение и усиление действующих мер по обеспечению занятости, поддержке малообеспеченных, многодетных семей и молодежи.

Более подробно о корректировке бюджета Vласть писала накануне:

Правительство скорректировало бюджет с учетом погашения кредитов граждан и ЧС в Арыси

Тогда же Смаилов отмечал, что те займы, штрафы и пени, которые планирует за людей погасить государство, будет «разовой акцией».