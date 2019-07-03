Срок рефинансирования валютных ипотечных займов продлен еще на полгода – Нацбанк

В программу рефинансирования ипотечных жилищных займов внесены изменения и дополнения, предусматривающие продление срока рефинансирования займов физических лиц, выданных до 1 января 2016 года, до конца этого года, сообщил заместитель председателя Национального банка Казахстана Олег Смоляков.

«В целях максимального охвата программой всех валютных ипотечных займов, соответствующих условиям программы, срок рефинансирования данных займов продлен до 31 декабря 2019 года, срок рефинансирования займов, находящихся в ликвидируемых банках «АО «Банк Астаны» и АО «Qazaq Banki» - до 31 декабря 2020 года», - сообщил Смоляков.

Он уточнил, что заемщикам необходимо обратиться в банк-кредитор с заявлением на рефинансирование в срок не позднее 15 декабря.

«На 1 июня 2019 года банками в рамках программы на рефинансирование одобрено 7 735 валютных ипотечных займов на сумму 64,9 млрд тенге, рефинансировано 6 283 валютного ипотечного займа на сумму 51,4 млрд тенге», - проинформировал Смоляков.

Как напомнил зампред Нацбанка, на рефинансирование займов, выданных банками в период с 2004 по 2009 годы, было выделено 130 млрд тенге. В связи с полным освоением средств теперь рефинансирование осуществляется за счет денег, поступающих от погашения ранее рефинансированных займов. Так, на 1 июня банками в рамках программы на рефинансирование одобрено 26 803 займа на сумму 165,9 млрд тенге, рефинансировано 25 249 займов на сумму 148,3 млрд тенге, прощена задолженность заемщиков по вознаграждению, комиссиям, неустойке на сумму 51,3 млрд тенге.

Рефинансированием ипотечных займов занимаются Народный Банк Казахстана, ForteBank, Банк ЦентрКредит, АТФБанк, Цеснабанк, Kaspi Bank, Банк Kassa Nova, Евразийский банк, Altyn Bank, Сбербанк, Bank RBK, KZI Bank, AsiaCredit Bank, Банк ВТБ Казахстан, Альфа-Банк, Capital Bank Kazakhstan, Нурбанк и Казахстанская Ипотечная Компания.