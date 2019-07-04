На восстановление города Арысь необходимо 34,5 млрд тенге – Смаилов

На восстановление города Арысь после ЧП необходимо, по предварительным подсчетам, 34,5 млрд тенге, сообщил первый-заместитель премьер-министра – министр финансов Алихан Смаилов на пленарном заседании сената в четверг.

«По городу Арысь, по предварительным расчетам на 1 июля, необходимо 34,5 млрд тенге, в том числе для выплаты каждому жителю по 100 тыс. тенге предусмотрено 4,5 млрд тенге. В этой связи из резерва правительства (будет выделено – V) 2 млрд тенге, из бюджета Туркестанской области – 1 млрд тенге, в качестве гуманитарной помощи – 1,5 млрд тенге», - сказал Смаилов.

Он уточнил, что необходимо восстановить 7709 жилых домов, из них разрушены 49. На эти цели необходимо 19,2 млрд тенге, из них 50 % средств планируется обеспечить за счет бюджетов регионов, 50% из резерва правительства.

«На восстановление 66 социальных объектов необходимо 7 млрд тенге. Здесь 54 объекта образования, 8 объектов здравоохранения, 4 спортивных объекта. 6 млрд тенге будет выделено за счет «Самрук-Казына» и 1 млрд тенге будет выделен бизнес сообществом», - добавил глава Минфина.

Кроме этого, по словам Смаилова, для восстановления сетей электро- и теплоснабжения, а также на ремонт инфраструктуры из резерва правительства будет выделено 2,2 млрд тенге. Для восстановления 34 административных зданий необходимо 1,7 млрд тенге, они также будут выделены из правительственного резерва.

«В итоге запланировано из резерва правительства – 15,5 млрд тенге, местных бюджетов – 10,6 млрд теге, из фонда «Самрук-Казына» – 6 млрд тенге, за счет спонсоров и гуманитарной помощи – 2,5 млрд тенге», - перечислил министр финансов, отметив при этом, что «после завершения подсчета эта цифра может поменяться».

«Кроме того, холдингом «Байтерек» будут предоставлены кредиты для малого и среднего бизнеса города Арысь с шестимесячным облегченным периодом до 5 млн тенге на 48 месяцев под 1%», - добавил Смаилов.

Напомним, что ранее глава комитета по ЧС Владимир Беккер говорил о порядка 20 млрд тенге, которые необходимы для восстановления города после ЧП.

В ходе пленарного заседания сенат рассмотрел поправки в бюджет с учетом восстановления города Арысь и погашения кредитов социально уязвимых казахстанцев. Подробнее об этом Vласть писала ранее:

Правительство скорректировало бюджет с учетом погашения кредитов граждан и ЧС в Арыси

Поправки в бюджет с учетом погашения кредитов граждан и ЧП в Арыси одобрил мажилис