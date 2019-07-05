В президентский кадровый резерв будут отбирать специалистов из всех секторов экономики – АДГС

Председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова на пресс-конференции в правительстве рассказала, для чего в Казахстане создают президентский кадровый резерв, в который на конкурсной основе будет отобрано 300 молодых специалистов. Об этом сообщается на сайте премьер-министра.

«Мы нацелены на обновление управленческого состава руководителями, эффективно использующими возможности и технологии для опережающего развития, способными работать с большими данными, мыслить нестандартно и прогнозировать», - сказала Жаилганова.

По ее словам, исследования тенденций в сфере управления персоналом показывают, что в Казахстане ключевым требованием к современным лидерам является «умение управлять в условиях неопределенности». И расширив пул молодых руководителей, способных предложить «свежие» идеи, оценить ситуацию «новым взглядом», планируется отобрать лидеров, способных оперативно принимать решения и быстро адаптироваться к изменяющимся условиям работы. Причем отбор будет осуществляться из представителей всех секторов экономики, не только из действующих госслужащих.

Говоря об эффекте от создания президентского резерва, Жаилганова отметила, что используя потенциал абсолютно новых молодых управленцев для решения государственных задач, появится возможность выйти на качественно новый уровень организации работы госаппарата. Кроме того, резерв выступит социальным лифтом для молодежи.

Глава АДГС уточнила, что сейчас рассматриваются подходы по порядку отбора кандидатов, рассматриваются различные варианты.

«Мы открыты к предложениям и готовы рассмотреть интересные идеи по формированию резерва и использованию его потенциала. Мы надеемся, что создание президентского резерва позволит привлечь на госслужбу перспективные кадры, отвечающие ожиданиям госаппарата и, в первую очередь, нашего населения», - добавила Жаилганова.

Как сообщалось, президентский кадровый резерв из числа молодежи сформируют в Казахстане до конца года.