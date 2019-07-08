В Казахстане намерены до 2040 года довести уровень переработки ТБО до 40%

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев в ходе посещения мусорного полигона и комплекса по переработке твердо-бытовых отходов в столице сообщил, что перед ведомством стоит задача довести уровень переработки ТБО в стране до 40% к 2040 году.

«Проблема по утилизации сегодня стоит остров в целом по стране. В столице сортируется лишь 14% отходов, в других регионах показатель еще ниже. Наша задача состоит в том, чтобы до 2040 года довести уровень переработки ТБО до 40% по Казахстану», - цитирует Мирзагалиева пресс-служба министерства по итогам поездки.

Как отмечается, госполитика в области обращения с отходами определена в концепции по переходу к «зеленой» экономике и направлена на внедрение раздельного сбора отходов, развитие сектора переработки отходов с получением продукции из вторсырья с привлечением инвестиций, в том числе через государственно-частное партнерство. Проводимые мероприятия позволили увеличить долю переработку ТБО до 11,51% в 2018 году, тогда как данный показатель в 2017 году составлял 9%. Сегодня по республике из 204 городов и районов раздельный сбор на разных этапах внедрен в 51, а сортировка – в 30 населенных пунктах.

Вместе с тем, по данным министерства, для дальнейшего развития отрасли по обращению с ТБО необходимо создание благоприятного инвестиционного климата, мер государственной поддержки, выделения средств из государственных и местных бюджетов, а также привлечения частных инвестиций.

«В этой связи для комплексного решения проблем в области обращения с ТБО и формирования единого видения в данной отрасли министерство экологии, геологии и природных ресурсов совместно с заинтересованными государственными органами и организациями проводит работу по разработке государственной программы в области управления ТБО», - сообщили в ведомстве.