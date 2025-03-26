Концепцию управления отходами разработают в Казахстане до 1 сентября

Бектенов также поручил увеличить число проектов в сфере управления отходами
Тамара Вааль, Астана, Власть
Министерство экологии и природных ресурсов до 1 сентября должно разработать концепцию управления отходами. Такое поручение дал в среду в ходе заседания правительства премьер-министр Олжас Бектенов.
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