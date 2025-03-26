Концепцию управления отходами разработают в Казахстане до 1 сентября

Министерство экологии и природных ресурсов до 1 сентября должно разработать концепцию управления отходами. Такое поручение дал в среду в ходе заседания правительства премьер-министр Олжас Бектенов.

«Министерству экологии совместно с заинтересованными государственными органами до 1 сентября разработать концепцию управления всеми видами отходов. Она должна быть направлена на централизацию процессов управления отходами, вовлечение всех заинтересованных сторон, построения модели циклической экономики», - поручил Бектенов.

Кроме того, по его словам, нужно активизировать работу по реализации проектов в сфере управления отходами. И в течение трех месяцев увеличить число профинансированных проектов из утвержденного списка минимум в пять раз. Вместе с тем акиматы должны обеспечить полное сопровождение каждого проекта до ввода в эксплуатацию. А в апреле должен быть определен перечень проектов в сфере энергетической утилизации отходов и организован аукцион для привлечения потенциальных инвесторов.

«Министерствам промышленности и энергетики поручаю выработать конкретные меры поддержки и стимулирования для промышленных и энергетических предприятий по переработке промышленных отходов. Это позволит создать новые производства в сфере углехимии, по выпуску стройматериалов, извлечению редких и редкоземельных металлов», - добавил премьер.

Также госорганы должны разработать цифровые решения в сфере управления, мониторинга и контроля за коммунальными и промышленными отходами.