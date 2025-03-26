Тарифы на вывоз мусора будут пересматриваться в Казахстане раз в три года

В министерстве экологии и природных ресурсов разработали поправки в Экологический кодекс, предусматривающие пересмотр тарифов на твердые бытовые отходы не реже одного раза в три года. Как пояснил глава ведомства Ерлан Нысанбаев в среду в ходе заседания правительства, это необходимо для покрытия затрат спецпредприятий.

По информации Нысанбаева, с принятием в 2021 году Экологического кодекса акиматы должны были пересмотреть и утвердить через маслихаты тарифы на ТБО. Однако на сегодняшний день из 211 районов и городов тарифы пересмотрены в 155. Наибольшее количество населенных пунктов, где эта работа не сделана, в Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Алматинской областях.

«Тарифы на ТБО зачастую не покрывают реальных затрат спецпредприятий. Например, в городе Атырау утвержден тариф в размере 379 тенге, тогда как разработанный акиматом составлял 527 тенге», - отметил Нысанбаев.

Он напомнил, что решение этого вопроса предусматривается за счет механизма государственно-частного партнерства через утверждение предельного, то есть экономически привлекательного тарифа на ТБО. А разница между текущим и экономически привлекательным тарифами будет возмещаться частному партнеру за счет утилизационных платежей.

«Для повышения эффективности мы спускаем компетенцию по утверждению предельных тарифов на уровень акиматов. Поправки в законодательство находятся в мажилисе. В целях системного решения вопроса министерством разработаны поправки в кодекс в части периодичности пересмотра тарифа на ТБО не реже одного раза в три года», - подчеркнул глава Минэкологии.

Нысанбаев отметил, что ежегодно в стране образуется более 4,5 млн тонн коммунальных отходов, а уровень переработки в 2024 году составил 25,8% при плане 30%. Из 20 регионов плановые показатели не достигнуты в семи регионах, в числе которых область Улытау – 12%, Алматы – 7,3%, Мангистауская область – 5,5%, Северо-Казахстанская область – 5%, Шымкент – 3,5%.