Шымкент должен стать магнитом для инвесторов – Мамин

В следующем году в Шымкенте завершат строительство нового пассажирского терминала аэропорта и реконструкция железнодорожного вокзала, в 2023 году здесь будут созданы три новые индустриальные зоны и СЭЗ «Шымкент-сити». Кроме того, в городе увеличат объемы строительство жилья, а для привлечения реконструируют городище Цитадель и построят парк развлечений международного уровня и аквапарка. Все это содержит комплексный план развития Шымкента до 2023 года, который во вторник в ходе заседания принял кабинет министров.

Как сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов, комплексный план развития и застройки города Шымкент до 2023 года состоит из 89 мероприятий на общую сумму 1 284 млрд. тенге, в том числе из республиканского бюджета – 299 млрд. тенге.

В частности, компания ERG планирует инвестировать в город $500 млн. для постройки парогазовой установки.

«В настоящее время готовится ТЭО, в мае 2020 года начнется контрактация оборудования ЕРС подрядчика. В июне 2021 года начнется разработка проектной документации. Поставка оборудования будет производиться в октябре 2021 года. Завершение монтажа оборудования - до декабря 2022 года. СМР и ПНР будут проходить в апреле 2023 года. Ввод в эксплуатацию объекта будет произведен в июне 2023 года», - рассказал Даленов.

В свою очередь премьер-министр Аскар Мамин напомнил, что Шымкент является одним из промышленных, торговых и культурных центров Казахстана. Поэтому, по его мнению, необходимо продолжить наращивание инвестиционного и экспортного потенциала.

«Город должен стать региональным хабом, магнитом для инвесторов. Для развития сельхозпереработки и проектов экономики простых вещей, помимо двух существующих индустриальных зон, необходимо обеспечить строительство новых индустриальных зон – Жулдыз, Шымкент-Агро. Нужно обеспечить также расширение СЭЗ «Онтустик» с привлечением новых инвестиций в легкой промышленности», - заявил Мамин, отметив, что активная реализация инвестпроектов позволит довести годовой объем инвестиций в течение пяти лет до 1 трлн тенге, что составит 30% валового регионального продукта и создать 60 тысяч новых рабочих мест.

Кроме того, уже в следующем году в городе должно быть завешено строительство нового пассажирского терминала аэропорта и реконструкция железнодорожного вокзала. «Необходимо обеспечить строительство продолжения Ташкентского проспекта и объездной автодороги А2 с развязками. Это позволит увеличить транспортный потенциал города. Требуется закончить строительство газораспределительной станции, а также парогазовой установки за счет частных инвестиций компании ERG, мощностью 450 мегаватт. Это полностью закроет энергодефицит города и улучшит его газоснабжение», - поручил премьер.

Необходимо продолжить и развитие жилищного строительства. И здесь, по словам главы кабинета министров, необходимо использовать опыт инвесторов с международными стандартами строительства жилья. Только реализация проекта «Шымкент-сити» позволит построить 1,5 млн квадратных метров жилья.

«В целом, комплексный план позволит увеличить объемы строительства жилья с 500 тысяч в текущем году поэтапно до 1 млн квадратных метров в год. В связи с этим, министерству нацэкономики рассмотреть предложения акима по вопросу создания СЭЗ «Шымкент-сити», - продолжил Мамин.

Вместе с тем Шымкент имеет выгодное географическое расположение и благоприятные климатические условия. В этой связи «завершение реконструкции городища Цитадель и строительство парка развлечений международного уровня и аквапарка также реализация других проектов, обеспечит дополнительный приток туристов».

«Реализация плана позволит увеличить валовый региональный продукт с 2 трлн тенге в 2018 году до 3,5 трлн тенге в 2023 году», - резюмировал обсуждение премьер-министр.

В минувшем году население Шымкента превысило 1 млн. человек и он получил статус города республиканского значения.