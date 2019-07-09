Более 100 человек задержаны на акциях протеста в субботу – МВД

Более ста человек задержаны в ходе несанкционированных митингов, которые прошли в столице и Алматы в субботу, 6 июля, сообщил журналистам во вторник в кулуарах правительства министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

«За проведение несанкционированных митингов 6 июля по стране в городах Нур-Султан и городе Алматы были задержаны более 100 человек. 44 человека были привлечены к административной ответственности, 19 человек были привлечены к административному аресту, в отношении 23 был применен административный штраф. С остальными была проведена профилактическая беседа и после этого они были отпущены домой», - сообщил Тургумбаев.

Министр также напомнил, что и генеральная прокуратура и МВД заранее предупреждали граждан о незаконности несанкционированных митингов и призывали не нарушать общественный порядок.

«До этого мы возбудили два уголовных дела в отношении организаторов, которые призывали к несанкционированным митингам, которые финансировали эти митинги, при обыске у которых были изъяты громкоговорители, баллончики с краской, также дымовые шашки, которые пытались применить 6 июля. Но в связи с тем, что мы применили превентивные меры, данные лица были задержаны, в их отношении применена мера «арест». В дальнейшем ходе расследования мы еще раз скажем», - подчеркнул глава МВД.

Вместе с тем, он еще раз подчеркнул, что «полиция вела себя корректно».

«Все вы видели, никакие спецсредства, либо какая-то техника не применялась. Но в то же время люди, которые нарушали общественный порядок, они дестабилизировали обстановку, пытались перекрыть движение общественного транспорта в Алматы на проспекте Абая, у нас есть видео, мы сегодня вам дадим. А также в городе Нур-Султан – проспект Республики. Тем самым, воспрепятствовали гражданам для нормального отдыха и проведения праздничных мероприятий. Поэтому эти лица были задержаны и привлечены к адмответственности», - заключил Тургумбаев.