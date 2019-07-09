Прокурор просит для Суханбердиевой штраф

Вице-министр образования и науки Эльмира Сухандербиева во вторник предстала перед судом, заключив предварительно сделку со следствием. Как заявил прокурор Нурлан Бекмагамбетов, подсудимая полностью признала свою вину, в связи с чем попросил суд назначить ей наказание в виде штрафа в размере 2500 МРП (более 6,3 млн. тенге), с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в компаниях, в доле которых есть участие государства.

«Согласно ст. 53 Уголовного кодекса обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность, является чистосердечное раскаяние. Стороны соглашаются на назначение наказания, с применением части 3 ст. 55 УК. В отношении Суханбердиевой: по ст. 361 ч. 3 – в виде штрафа в размере 2500 МРП, с пожизненным лишением права занимать определенные должности, заниматься определенной деятельностью с конфискацией имущества, по ст. 364 ч.3 УК – в виде штрафа в размере 2000 МРП, с пожизненным лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью. С применением ст. 58 ч. 2 УК, путем поглощения менее строгого более строгим окончательно назначить Суханбердиевой наказание в виде штрафа в сумме 2500 МРП, но, с учетом нахождения под стражей, учесть меру содержания под стражей в счет погашения штрафа», - зачитал процессуальное соглашение Бекмагамбетов.

Он также заверил, что вина Суханбердиевой подтверждается ее признательными показаниями, показаниями свидетелей, подозреваемых, результатами негласных следственных действий и другими материалами уголовного дела.

Также прокурор попросил пожизненно лишить Суханбердиеву занимать должности в государственных органах и компаниях, в доле которых ест участие государства.

Вице-министр полностью согласилась с информацией, озвученной гособвиненияем и с предложенным наказанием.

На скамье подсудимых вместе с Суханбердиевой также находится директор школы-гимназии №3 столицы Елена Шеверняева, для которой прокурор попросил назначить штраф в 500 МРП.

По версии обвинения, Шеверняева – близкая подруга Суханбердиевой, являлась

фактическим владельцем частной экономической школы «Центральная» которая располагалась по тому же адресу, что и школа-гимназия № 3. Суханбердиева помогла подруге использовать помещения, а в первом квартале 2019 года решила участвовать в управлении экономической школы «Центральная», оказывающей платные образовательные услуги в сфере среднего образования.

«Шеверняева в ходе одного из разговоров рассказала Суханбердиевой о намерениях преобразовать частную школу из некоммерческого учреждения в ТОО и приобрести новое здание под размещение этой частной школы, и предложила Суханбердиевой совместно заниматься предпринимательской деятельностью. С условием, что Суханбердиева будет оказывать льготы, преимущества и покровительство, а также вложит часть денежных средств в качестве инвестиций в ТОО для приобретения нового здания. На данное предложение Шеверняевой Суханбердиева согласилась», - рассказал гособвинитель.

В итоге, по информации прокурора, подруги решили, что владельцами ТОО будут не они, а подставные лица и родственники с долей участия 50%.

«Суханбердиева стала участвовать в управлении организацией, участвующей в предпринимательской деятельность. В первой половине мая 2019 года участниками ТОО в равной доле стали Кабишева - это родная сестра Суханбердиевой и Шеверняева — это мать Шеверняевой. Кроме того, Суханбердиева и Шеверняева внесли на счет ТОО для приобретения здания под частную школу 154 млн 522 тысяч 300 тенге», - также добавил Бекмагамбетов.

Еще один эпизод касается злоупотребления должностными полномочиями в мае 2019 года. В рамках подготовки к празднованию дня защиты детей 1 июня текущего года, 3 мая Суханбердиева была на форуме юных патриотов в республиканском учебно-оздоровительном центре «Балдаурен», где сказала двум детям, совершившим геройские поступки, что «1 июня на встрече с министром образования и науки им будет вручены Iphone X».

«Для себя она решила, что телефоны будет приобретены путем понуждения находящихся в зависимости лиц и нарушения их прав и интересов. Суханбердиева потребовала два Iphone X у руководителя РГП. Она понимала, что зависимый от нее руководитель, которого она курировала, вынужден будет купить телефоны за свой счет. Дав поручение, Суханбердиева сама через помощницу и секретаря придавала значимость этому поручению, подавая его как поручение министра. Руководитель РГП обратился к своему родственнику купить два сотовых. Тот купил два телефона, стоимостью 636 тысяч тенге. Их передали водителю Суханбердиевой», - зачитал прокурор.

Кроме того, 1 июня текущего года президент Казахстана должен был поздравить детей из малообеспеченных и многодетных семей и вручить им подарки. Список из 41 ребенка МОН согласовали с администрацией президента. Суханбердиева решила, что подарками должны стать планшеты, но денег на них в бюджете министерства не заложены.

«Суханбердиева, достоверно зная, что для приобретения планшетов деньги не предусмотрены, решила использовать свои служебные полномочия. Через своих подчиненных и курируемых лиц она потребовала от руководителей издательств книжной и учебной продукции безвозмездно поставить планшеты в количестве 41 штуки. При этом она осознавала, что издательства находятся в зависимости от министерства и, не желая осложнять отношения, согласятся с требованиями. При этом Суханбердиева ввела в заблуждение министра образования и науки, не сказав, что так называемое спонсорство не носит добровольного характера, а фактически осуществляется в принудительном порядке», - заключил гособвинитель.

В начале июня стало известно, что специализированный межрайонный следственный суд столицы санкционировал Суханбердиевой меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 августа. Экс-вице-министр образования подозревается в злоупотреблении полномочиями, получении взятки и незаконной предпринимательской деятельности. Позже глава агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев рассказал, что Суханбердиева пошла на сделку со следствием.