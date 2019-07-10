Он был депутатом мажилиса
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Бахтияр Макен назначен замакима столицы
Фото с сайта агентства Казинформ

Заместителем акима столицы назначен Бахтияр Макен, сообщает агентство Казинформ.

По информации агентства, Макен будет курировать вопросы социальной защиты, внутренней, молодежной политики и информации, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта.

38-летний Бахтияр Макен - выпускник Казахского национального аграрного университета и Университета Монтаны-Миссула (США).

В 2010 году возглавил управление по вопросам молодежной политики Алматы, в 2012 году - управление внутренней политики Алматы. В 2013-2016 годах был заместителем акима Западно-Казахстанской области.

С марта 2016 года был депутатом мажилиса от партии «Нур Отан».

Бахтияр Макен в документальном фильме Vласти "Казахстан завтра".

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