Бахтияр Макен назначен замакима столицы

По информации агентства, Макен будет курировать вопросы социальной защиты, внутренней, молодежной политики и информации, культуры, здравоохранения, физической культуры и спорта.

38-летний Бахтияр Макен - выпускник Казахского национального аграрного университета и Университета Монтаны-Миссула (США).

В 2010 году возглавил управление по вопросам молодежной политики Алматы, в 2012 году - управление внутренней политики Алматы. В 2013-2016 годах был заместителем акима Западно-Казахстанской области.

С марта 2016 года был депутатом мажилиса от партии «Нур Отан».

Бахтияр Макен в документальном фильме Vласти "Казахстан завтра".