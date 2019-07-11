Байбек видит в обществе запрос на перемены

Первый зампред партии «Нур Отан» Бауржан Байбек считает, что в обществе есть запрос на перемены, а партия должна научиться реагировать на проблемы в стране.

«Нельзя отмалчиваться, в том числе в социальных сетях. «Nur Otan» должен оперативно высказываться по имеющимся проблемным вопросам, отстаивать свою позицию, реагировать на запросы людей. Партия должна научиться критиковать, воспринимать критику и через свои площадки переводить эти дискуссии в конструктив. Внутри партии должен быть представлен весь спектр актуальных вопросов, волнующих общество», - цитирует Байбека агентство «Казинформ».

Выступая в Кызылорде на встрече с партактивом, Байбек отметил, что «в обществе растет запрос на изменения и перемены, поэтому сегодня успешна та организация, которая учитывает тренды, перестраивая работу», информирует агентство.

«У партии есть социальные проекты, ориентированные на конкретные страты. Особое внимание следует обратить на молодежь с инновационными идеями и новыми решениями. Необходимо создать реальный «социальный лифт» для талантливых молодых людей, сформировать на государственном и партийном уровне качественный кадровый резерв», - заявил Байбек.