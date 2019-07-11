Он может пройти испытания уже летом
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Яндекс представил беспилотник на базе Hyundai Sonata
Фото портала Код Дурова

Российская компания Яндекс и Hyundai Mobis (часть южнокорейского автоконцерна Hyundai) представили первый совместный прототип беспилотного автомобиля, созданного на базе Hyundai Sonata 2020, пишут Ведомости.

В пресс-службе Яндекса сообщили, что уже летом беспилотник может быть протестирован на дорогах Москвы. Но сначала он должен пройти соответствующую сертификацию.

Модель Sonata 2020 построена на платформе, позволяющей встраивать в автомобиль систему автономного управления. Стороны работали над прототипом с мая, уточнил руководитель направления беспилотных автомобилей Яндекса Дмитрий Полищук. Он добавил, что компания продолжит работу и с другими моделями новой линейки автомобилей Hyundai и Kia.

Sonata — первый беспилотник, созданный непосредственно в сотрудничестве с автопроизводителем, отмечает Яндекс. Партнеры сумели собрать прототип за месяц — это значит, что систему можно быстро установить и на другие автомобили, отметили в компании.

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