Яндекс представил беспилотник на базе Hyundai Sonata

Он может пройти испытания уже летом
Российская компания Яндекс и Hyundai Mobis (часть южнокорейского автоконцерна Hyundai) представили первый совместный прототип беспилотного автомобиля, созданного на базе Hyundai Sonata 2020, пишут Ведомости.
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