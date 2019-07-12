Численность населения продолжает расти в большинстве регионов Казахстана

Численность населения Казахстана за январь-май выросла на 0,51% до 18 490 тыс. человек, сообщил комитет по статистике министерства национальной экономики. Население растет в большинстве регионов страны.

Больше всего увеличилось население столицы – на 1,92%, Шымкента – 1,32% и Мангистауской области – 1,24%.

Снижение численности населения продолжается на севере и востоке страны. Так, количество населения Северо-Казахстанской области снизилось на 0,41%, Костанайской – на 0,19%, Восточно-Казахстанской – на 0,12%, Павлодарской – на 0,07% и Карагандинской – на 0,03%. Единственным регионом на севере страны, где население выросло (+0,09%) была столичная Акмолинская область.

Северо-Казахстанская область – единственный регион страны, где статистики зафиксировали естественную убыль населения, во всех остальных регионах наблюдался естественный прирост.

Миграционный прирост населения наблюдался в первые пять месяцев 2019 года только в четырех регионах Казахстана – Алматы, столице, Шымкенте и Мангистауской области. В остальных регионах он был отрицательным, как и в целом по Казахстану (-10,7 тыс. человек за январь-май).

Население Шымкента на 1 июня составило 1 022 тыс. человек, столицы – 1 099 тыс. человек, Алматы – 1 874 тыс. человек.