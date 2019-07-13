Facebook может быть оштрафована на $5 млрд. за нарушение конфиденциальности данных пользователей

Американский регулятор одобрил рекордный штраф в размере $5 млрд. долларов для компании Facebook в рамках дела Cambridge Analytica, по которому расследуются нарушения при передаче конфиденциальности данных, сообщает BBC со ссылкой на американские СМИ.

Федеральная торговая комиссия США оценивала сведения в том, что британская консалтинговая компания Cambridge Analytica с нарушением правил получила данные о 87 млн. пользователей социальной сети.

Как пишет газета The Wall Street Journal, на этой неделе соглашение одобрили трое из пяти членов комиссии. Окончательное решение о сумме штрафа должен принять Минюст США.

В Facebook ранее предполагали, что компаний может быть оштрафована именно на такую сумму. На новостях о размерах штрафа ее акции выросли на 1,8%.

Федеральная торговая комиссия начала расследование в отношении Facebook в марте прошлого года. Она должна была выяснить, нарушила ли компания обязательства по защите и хранению личных данных, после того как Cambridge Analytica получила доступ к данным десятков миллионов пользователей соцсети. Предполагается, что Cambridge Analytica использовала данные во время президентской кампании в США в 2016 году.