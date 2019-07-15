Инфляция зафиксирована на уровне 5,1%
4,1% составил рост экономики за первое полугодие – Токаев
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Экономика Казахстана за первое полугодие выросла на 4,1%, сообщил в понедельник в ходе расширенного заседания правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Инфляция, по его информации, составила 5,1%.

«В целом (за шесть месяцев - V) достигнуты неплохие показатели. Экономический рост составил 4,1%, показатели инфляции - 5,1%, инвестиции в основной капитал выросли на 11,7%», - сообщил Токаев.

Президент заявил, что данные экономические показатели должны оказать положительное влияние на жизнь населения.

«Наша главная задача – использовать все наши возможности, весь наш потенциал в полном объеме», - подчеркнул он.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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