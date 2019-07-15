Токаев не видит эффекта от госпрограммы, направленной на снижение безработицы

Президент Касым-Жомарт Токаев считает, проблема трудоустройства граждан не находит должного решения, а механизмы программы «Енбек» себя не оправдывают. Об этом он заявил в понедельник в ходе расширенного заседания правительства.

«Главная задача правительства на текущий и перспективней период – это создание рабочих мест. От решения этой проблемы зависит состояние экономики и внутренняя стабильность в государстве. Вы должны это очень хорошо понимать. Поэтому, при рассмотрении результатов деятельности правительства, акимов, этот показатель будет учитываться в первую очередь. Вы должны заниматься буквально каждый день и каждую неделю вопросом создания рабочих мест. Вы должны понимать, что без решения этой проблемы мы не выйдем из трудной ситуации», - обратился к правительству Токаев.

Пока же, констатировал он, данная проблема не находит должного решения.

«Сегодня во время доклада министра социального обеспечения (министра труда и социальной защиты населения - V) Бердибека Сапарбаева я хотел сказать и сказал, что механизмы соответствующих программ, в частности, «Енбек» себя в достаточной и в полной степени не оправдывают. Динамика застойная, то есть сокращение безработицы не происходит в нашей стране. Создание рабочих мест идет очень медленно, буквально поштучно. Поэтому мы должны обратить самое пристальное внимание на эту проблему», - подчеркнул президент.

Он поручил премьер-министру Аскару Мамину обратить внимание на данный вопрос. «Если проблема в банках, то нужно подключать Национальный банк. Я даю поручения правительству и Национальному банку прийти к согласованному решению проблем. Доложить о результатах в месячный срок», - поручил Токаев.