Аудит и оцифровку всех сельхозземель поручил провести Токаев

До конца следующего года правительство должно провести полный аудит и оцифровку казахстанских сельскохозяйственных земель. Такое поручение дал в понедельник в ходе расширенного заседания правительства президент Касым-Жормат Токаев, в очередной раз подчеркнув, что отечественные земли продаваться иностранцам не будут.

«Еще один актуальный вопрос – эффективный вопрос земли. Проведенная министерством сельского хозяйства инвентаризация сельхозземель выявила 16,5 млн гектаров неиспользованных площадей. Это только часть проблемы. Поручаю правительству провести аудит всех сельхозземель, провести оцифровку информационной системы земельного кадастра», - поручил Токаев.

Он напомнил членам кабинета министров, что земля – главный фактор производства. И без эффективности и прозрачности «нам село не развить».

«Мы понимаем, что это сложная работа, здесь необходимо слаженное взаимодействие министерств - сельского хозяйства и цифрового развития. Важно завершить эту работу до конца следующего года. То есть, до конца следующего года нужно все привести в должное состояние. Оцифровать всё –другими словами», - подробно объяснил президент правительству.

По его мнению, необходимо нормативно и на практике «усилить контроль за эффективным использованием сельхозземель». То есть, земля должна принадлежать тем, кто на ней работает.

«Правительство, в частности, Минсельхоз приступил к мониторингу рационального землепользования. Эту работу предстоит довести до логического завершения. В связи с завершением моратория на отдельные нормы Земельного кодекса в 2021 году, речь идет о запрете на продажу и передачу в аренду земель сельхозназначения, мы должны принять окончательное решение по этому вопросу. Надеюсь, по данному вопросу выскажутся депутаты парламента, политические партии, общественность. Что касается иностранцев, то земля им продаваться не будет. Здесь должна быть полная ясность», - подчеркнул президент.