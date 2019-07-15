В Алматинском зоопарке умер лось

Алматинский зоопарк сообщил о смерти ещё одного животного - лося Рокки. Это уже четвёртое погибшее животное за последний месяц.

«Он приехал в наш зоопарк семь лет назад. В зоопарк попал из частных рук. Так как у него не было матери, сотрудники зоопарка выкормили его искусственно. За это время он стал любимцем работников и гостей зоопарка», - написали сотрудники на странице зоопарка в Facebook.

По факту гибели животного начато расследование, подробную информацию в зоопарке пообещали рассказать после проведения медицинской экспертизы.

Напомним, 15 июня в зоопарке рассказали о смерти львёнка Геры, 7 июля не стало жирафа Грации, а 9 июля - львёнка Ассоль. При этом на пресс-конференции 12 июля сотрудник научного отдела Алматинского зоопарка Юлия Дудкина сообщила, что в тяжёлом состоянии находится 19-летняя тигрица Рада, которой в скором времени проведут эвтаназию. В возрасте также находится белый медведь Алькор.