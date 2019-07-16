В Казахстане растет число ДТП - МВД

С начала текущего года в Казахстане зарегистрировано 7 093 дорожно-транспортных происшествий, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ДТП погибли 850 человек и получили ранения 9 425 человек, сообщил во вторник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций заместитель председатель комитета административной полиции МВД Алибек Кенесбаев.

«За 6 месяцев 2019 года зарегистрировано 7 093 ДТП, в которых погибли 850 и получили ранения 9 425 человек. В сравнении с прошлым полугодием зарегистрирован рост количества ДТП на 5% с 6 743 до 7 093, число погибших в них граждан увеличилось на 8% с 784 до 850 и раненых – на 9% с 9 425 до 8 653», - привел статистику Кенесбаев.

Он подчеркнул, что для стабилизации уровня аварийности, министерство внутренних дел осуществляет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности. В частности, усилен контроль на дорогах.

«С начала года сотрудниками полиции пресечено свыше 2,8 млн. нарушений правил дорожного движения, в том числе к административной ответственности привлечено 103,5 тысяч пешеходов, судами лишено права управления порядка 17,6 тысяч водителей, подвергнуты административному аресту 1 742 человека», - проинформировал зампред комитета.

Кроме того, по стране действуют более четырех тысяч автоматических систем фиксации нарушений правил дорожного движения. С их помощью ежегодно выявляется почти 1,5 млн. нарушений, что составляет 40% от всех выявляемых сотрудниками дорожно-патрульной полиции нарушений ПДД и взыскивается в бюджет свыше 7 млрд. тенге.