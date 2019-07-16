Казахстанский автопром значительно нарастил производство в первом полугодии

За первое полугодие в Казахстане произведено 20 623 транспортных средств всех типов, что на 40,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила во вторник Ассоциация казахстанского автобизнеса.

По ее данным, совокупная стоимость выпущенной продукции автопрома оценивается в 144,8 млрд. тенге, что на 64,1% больше результатов первых шести месяцев 2018 года.

Рост производства, считает АКАБ, произошел «на фоне экономической стабильности и позитивных новостей об увеличении выделяемых денег на программу льготного автокредитования».

Основной прирост в первом полугодии обеспечили легковые автомобили – их выпущено на 36,6% больше - 18 753. Производство грузовиков выросло на 67,9% до 843 единиц, автобусов – в 3,2 раза (674 единицы).

Причём рост продаж автомобилей локального производства вдвое превышает рынок – 39,5% (рынок новых автомобилей по итогам полугодия вырос на 18%). Доля произведенных в Казахстане автомобилей на рынке близка к 57%. Это один из лучших показателей за всю историю, отметили .



На протяжении последних трех месяцев больше всего техники производит «СарыаркаАвтоПром» - всего на костанайском заводе за шесть месяцев было произведено 9 290 единиц легковых, грузовых автомобилей и автобусов (прирост на 75%). В Усть-Каменогорске на предприятии «Азия Авто» было собрано 9 999 автомобилей (+17%). В Кокшетау «КАМАЗ Инжиниринг» выпустил 414 грузовиков, семипалатинские СемАЗ и Daewoo Bus произвели 319 и 123 единицы техники соответственно, алматинский Hyundai Trans Auto выпустил 109 автобусов.