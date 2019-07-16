Рейс из столицы Казахстана в Шанхай планируется запустить в первом квартале 2020 года

Комитет гражданской авиации и акимат столицы подписали меморандумы о взаимопонимании с авиакомпаниями China Eastern Airlines и Urumqi Airlines, передает агентство Казинформ со ссылкой на пресс-службу комитета гражданской авиации.

«Меморандумы о взаимопонимании предусматривают возможность открытия прямых рейсов из пунктов на территории Китая в столицу страны - Нур-Султан. В частности, планируется открытие рейса Нур-Султан – Шанхай в первом квартале 2020 года», - сообщил комитет гражданской авиации.

В настоящее время столица Казахстана связана прямым рейсом со столицей Китая – Пекином (выполняет авиакомпания Air Astana), Урумчи (Air Astana) и островом Хайнань (Scat). Из Алматы выполняются рейсы в Пекин (полеты выполняют Air Astana и Hainan Airlines), Гонконг (Air Astana), Урумчи (Air Astana и China Southern Airlines) и на остров Хайнань (Scat).

