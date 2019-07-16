Кенес Ракишев продает долю в золотодобывающей компании Petropavlovsk

Крупнейший акционер золотодобывающей компании Petropavlovsk Кенес Ракишев продает всю свою долю — 22,4% — российскому бизнесмену Роману Троценко. Сумма сделки по рынку может составить около $91 млн, сообщает российское издание Коммерсант .

Ракишев продает Fincraft Holdings Ltd, на балансе которой находятся 22,4% акций в золотодобывающей компании Petropavlovsk. Как следует из сообщения Лондонской фондовой биржи (LSE), покупателем выступает НПО «Альтаир» — компания, контролируемая Романом Троценко. Сделка пока не закрыта в ожидании регуляторных одобрений.

Представитель Ракишева подтвердил Коммерсанту факт договоренности.

«Решение о продаже нашего пакета принималось исключительно из коммерческих соображений и основывалось на рыночной ситуации, а также необходимости фондирования некоторых наших проектов. В то же время мы верим, что компания продолжит свое развитие и рост»,— прокомментировал Ракишев сделку изданию через своего представителя. «В ближайшем будущем мы планируем сфокусироваться на наших никеле-кобальтовых проектах. При этом я продолжаю верить в инвестиционную привлекательность золота, и не исключаю возможности дальнейших инвестиций в данный сектор»,— добавил он.

По рынку этот пакет Petropavlovsk стоит около $91 млн.