Токаев поручил изменить процедуру назначения ректоров нацуниверситетов

Сейчас они назначаются распоряжениями президента
Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял решение об изменении процедуры назначения ректоров национальных университетов, написал он в Twitter.
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