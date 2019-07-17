Токаев поручил изменить процедуру назначения ректоров нацуниверситетов

Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев принял решение об изменении процедуры назначения ректоров национальных университетов, написал он в Twitter.

«Поручил министру образования и науки А. Аймагамбетову подготовить нормативные документы о назначении ректоров нацуниверситетов на конкурсной основе постановлениями правительства. Нынешняя процедура назначения таких ректоров указами президента отменяется», - говорится в сообщении Токаева.

До этого момента ректоры национальных университетов в Казахстане назначались распоряжениями президента.

В Казахстане функционирует десять национальных университетов.