Galaxy S10 Red поддерживает полторы тысячи нуждающихся семей в Казахстане

Samsung с новым продуктом Galaxy S10 Red выделяет 23 миллиона тенге для реализации социального проекта, в рамках которого более полутора тысячи наиболее нуждающихся семей в столице, Алматы, Шымкенте, Караганде, Усть-Каменогорске и Павлодаре получат денежные сертификаты на приобретение продуктов питания и других необходимых товаров в местной сети гипермаркетов. Список получателей помощи, сформированный партнерской международной организацией, включает в себя малоимущие, многодетные семьи, одиноких матерей и пенсионеров, оставшихся без помощи родных.

Информация о социальном проекте сопровождается вдохновляющим сообщением от компании «Добрые дела изменят жизни», а также иллюстрациями, в которых два устройства Galaxy S10 Red изображают крышу дома, чтобы передать ощущение поддержки и защищенности.

Samsung Electronics реализует множество социальных инициатив в Казахстане и поддерживает сферы здравоохранения, образования, экологии и другие. Проекты за последние два года включают предоставление казахстанским фермерам сотен комплектов инновационных устройств для поиска пропавших животных, запуск бесплатной школы программирования Coding Lab, обеспечение больниц планшетами с медицинской информационной системой Damumed.