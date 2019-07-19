Назначен новый замминистра МВД

Им стал бывший глава полиции Кызылординской области
Распоряжением президента заместителем министра внутренних дел назначен Арыстангани Заппаров. Он сменит на этом посту Махамбета Абисатова, сообщает Акорда.
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