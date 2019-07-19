Назначен новый замминистра МВД

Распоряжением президента заместителем министра внутренних дел назначен Арыстангани Заппаров. Он сменит на этом посту Махамбета Абисатова, сообщает Акорда.

50-летний Арыстангани Заппаров - выпускник КазНУ им. аль-Фараби и Академии МВД. Работал в полиции нескольких регионов Казахстана, в 2018-2019 годах был начальником департамента по противодействию наркопреступности МВД. С апреля 2019 года руководил департаментом полиции Кызылординской области.