Им стал бывший глава полиции Кызылординской области
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Назначен новый замминистра МВД
Фото Жанары Каримовой

Распоряжением президента заместителем министра внутренних дел назначен Арыстангани Заппаров. Он сменит на этом посту Махамбета Абисатова, сообщает Акорда.

50-летний Арыстангани Заппаров - выпускник КазНУ им. аль-Фараби и Академии МВД. Работал в полиции нескольких регионов Казахстана, в 2018-2019 годах был начальником департамента по противодействию наркопреступности МВД. С апреля 2019 года руководил департаментом полиции Кызылординской области.

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