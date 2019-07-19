Инвестконкурс на строительство общественных туалетов объявит «Казавтожол»

В третьем квартале текущего года нацкомпания «Казавтожол» планирует объявить для инвесторов конкурс по строительству и обслуживанию общественных туалетов на автодорогах. При этом, как сообщил в пятницу в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций директор департамента развития бизнеса и информатизации стратегического планирования госпредприятия Рустам Исаев, инвесторам предложат долгосрочные контракты на семь лет.

«Для решения вопроса с туалетами на площадках отдыха и автобусных остановочных пунктах, «Казавтожол» объявит инвестиционный конкурс, сроком до 7 лет. Имеются заинтересованные инвесторы, которые готовы полностью отвечать за чистоту и работу благоустроенных туалетов в режиме 24/7», - сообщил Исаев, отметив, что с инвесторами уже обсуждали вопросы «народного контроля и штрафа, при ненадлежащей эксплуатации таких туалетов».

По его информации, конкурс на установку и эксплуатацию благоустроенных туалетов планируется объявить в третьем квартале 2019 года. Он будет проходить в два этапа. На первом этапе потенциальные инвесторы должны будут показывать по одному прототипу туалета, а на втором этапе будет отобран победитель, который предложит наименьшую стоимость.

«Допускается использование любых технологий, в том числе и зеленых, а также изменение конструкций туалетных павильонов в рамках утвержденных минимальных требований. Также допускается дополнять туалетный павильон помещением бювета, магазина и других помещений для коммерческих целей инвестора», - подчеркнул Исаев.

В целом, рассказал он, в 2019-2021 годах определены места установки 304 санитарно-гигиенических узлов, в том числе на строящихся участках автомобильных дорог – 109 благоустроенных туалетов. 195 благоустроенных туалетов будут установлены на существующих участках за счет частных инвестиций.