Американский лидер рассчитывает на поддержку Пакистана в афганском конфликте
  • 553
Трамп готов выиграть войну в Афганистане за неделю
Фото AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы выиграть войну в Афганистане, которая длится уже почти два десятка лет, за одну неделю, пишет РБК.

«Я мог бы выиграть эту войну за неделю. Я просто не хочу убивать 10 млн человек», - сказал Трамп во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом в Белом доме.

Он также заявил, что у него есть определенные планы в отношении Афганистана, и он готов обеспечить победу в войне, однако иными методами.

«У нас есть план, как выиграть войну... Мы сражаемся в Афганистане уже 19 лет и это смешно», - сказал Трамп, отметив, что рассчитывает на поддержку Пакистана в афганском конфликте.

Напомним, что Пентагон проводит переговоры с группировкой «Талибан» об урегулировании ситуации в стране. В январе на переговорах было подписано соглашение, согласно которому иностранные силы покинут Афганистан через 18 месяцев после того, как будет подписано соглашение о прекращении конфликта. Дональд Трамп заявлял, что американские войска выведут из Афганистана только в случае, если удастся достигнуть договоренности об урегулировании конфликта.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Активистке Kazfem отказали в проведении демонстрации в Алматы
Новости
«Адил соз» заявил о необходимости установить организаторов «преступных атак» на журналистов
Новости
Защиту детей от опасной информации называет Жумагалиев главным преимуществом национального сертификата безопасности
Loading...
Просматриваемые
Новости
Женщина, чей сын сбил человека на пешеходном переходе, приговорена к 18 месяцам лишения свободы
Новости
Михаил Ломтадзе увеличил долю в Kaspi.kz до почти 28%
Новости
Операторы связи просят жителей столицы установить сертификаты безопасности на свои электронные устройства
Новости
Алматинцев предупреждают об очень сильной жаре
Новости
Поэт Рамиль Ниязов вышел на одиночный пикет в Алматы
Новости
В Алматы напали на съемочную группу «Радио Азаттык»