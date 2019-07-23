Трамп готов выиграть войну в Афганистане за неделю

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы выиграть войну в Афганистане, которая длится уже почти два десятка лет, за одну неделю, пишет РБК .

«Я мог бы выиграть эту войну за неделю. Я просто не хочу убивать 10 млн человек», - сказал Трамп во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом в Белом доме.

Он также заявил, что у него есть определенные планы в отношении Афганистана, и он готов обеспечить победу в войне, однако иными методами.

«У нас есть план, как выиграть войну... Мы сражаемся в Афганистане уже 19 лет и это смешно», - сказал Трамп, отметив, что рассчитывает на поддержку Пакистана в афганском конфликте.

Напомним, что Пентагон проводит переговоры с группировкой «Талибан» об урегулировании ситуации в стране. В январе на переговорах было подписано соглашение, согласно которому иностранные силы покинут Афганистан через 18 месяцев после того, как будет подписано соглашение о прекращении конфликта. Дональд Трамп заявлял, что американские войска выведут из Афганистана только в случае, если удастся достигнуть договоренности об урегулировании конфликта.