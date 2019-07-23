Досаев пожаловался на закредитованность предприятий в реальном секторе
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Нацбанк поменяет подход к кредитованию экономики
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

Национальный банк намерен усовершенствовать механизм предоставления долгосрочного фондирования банков для кредитования экономики простых вещей. Во вторник в ходе заседания правительства глава регулятора Ерболат Досаев заявил, что дальнейшее кредитование бизнеса сдерживает закредитованность ряда предприятий в реальном секторе экономики, поэтому необходимо ускоренно заняться оздоровлением таких компаний.

«(В рамках – V) обеспечения экономики доступными кредитными ресурсами Нацбанком будет совершенствоваться механизм предоставления долгосрочного фондирования банков для кредитования экономики простых вещей», - рассказал Досаев.

Он подчеркнул, что выделяемые в рамках программы средства будут использоваться «исключительно на выдачу кредитов по утверждению направлений без возможности приобретения нот». Выкуп облигаций банков будет осуществляться «только при наличии списка потенциальных проектов», а выделение новых траншей на выкуп облигаций банков будет производиться «после полного освоения ранее выделенных средств».

«Дальнейшее кредитование бизнеса сдерживает закредитованность и неплатежеспособность ряда предприятий в реальном секторе экономики. Поэтому для активизации процесса кредитования важным представляется принятие мер со стороны правительства по ускоренному оздоровлению компаний с недостаточным или отрицательным капиталом», - подчеркнул глава Нацбанка.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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