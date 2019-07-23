Нацбанк дестимулирует банки к проведению агрессивной кредитной политики

В сентябре Национальный банк внесет в парламент поправки в законы «О банках и банковской деятельности» и «О микрофинансовых организациях» в части введения запрета начисления неустойки и других платежей. Тем самым регулятор планирует дестимулировать ВБУ к проведению агрессивной кредитной политики, заявил во вторник в ходе заседания глава Нацбанка Ерболат Досаев.

«В целях ограничения системных проблем и неуправляемого роста задолженности граждан до конца текущего года Нацбанком будут приняты необходимые нормативно-правовые акты по вопросам регулирования субъектов кредитования, в том числе, онлайн-кредиторов и ломбардов. Будут внесены поправки в закон «О банках и банковской деятельности» и в закон «О микрофинансовых организациях» в части введения запрета начисления неустойки, комиссий и иных платежей. Указанные поправки будут внесены Нацбанком на рассмотрение парламента в сентябре текущего года», - сообщил Досаев.

Он также рассказал, что при расчете коэффициента долговой нагрузки граждан, при выдаче займа будут учитываться все обязательства заемщика, его платежеспособности и социальный статус.

«При расчете предельного размера коэффициента долговой нагрузки будет установлен вычет прожиточного минимума на каждого несовершеннолетнего члена семьи из дохода заемщика», - подчеркнул он.

Кроме того, в рамках пруденциального регулирования будут повышены требования к собственному капиталу банков при предоставлении беззалоговых потребительских кредитов.

«Это будет дестимулировать банки к проведению агрессивной кредитной политики», - уверен глава регулятора.